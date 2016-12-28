- -8 ... -10 C°
- -4 ... -6 C°
- 60.8587р. - 0.0497
- 63.573р. - 0.1555
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
Футболист сборной России сыграл во флэтбол, придуманный в Челябинске
28.12.2016 г. 16:04
Футболист сборной России сыграл во флэтбол, придуманный в Челябинске. Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев попробовал себя в новой игре во вторник, 27 декабря, во время визита на Южный Урал. Спортсмен посетил закрытие школьного чемпионата по флэтболу или комнатному футболу - игре, которая проводится на очень небольшом пространстве, имитирующем помещение размерами три на шесть метров.
Фото: Татьяна Дроздова / Предоставлено пресс-службой управления молодежной политики Челябинской области
Противоборствующие команды состоят всего из двух человек, а забивать голы на чужую сторону поля можно даже через борт. Первые турниры по новой игре в Челябинске прошли летом. «Я играл первый раз, и мне он [флэтбол] очень понравился. Прекрасная игра. Играть могут все – это важно. Из особенностей: то, что здесь постоянно нужно думать и быстро принимать решения. Я думаю, у флэтбола хорошее будущее», – рассказал Оздоев после матча.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 21.11.2016 г. В Коркино ребенок получил перелом позвоночника во время урока в спортивной школе
- 19.09.2016 г. Сотрудника Центрального стадиона наказали после падения мини-футбольных ворот на голову ребенка
- 07.09.2016 г. Челябинск не будет тренировочной базой чемпионата мира по футболу-2018
- 10.08.2016 г. В Челябинске будут играть в комнатный футбол
- 23.06.2016 г. Школьник в Челябинске впал в кому после падения футбольных ворот