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Футболист сборной России сыграл во флэтбол, придуманный в Челябинске

28.12.2016 г. 16:04

Футболист сборной России сыграл во флэтбол, придуманный в Челябинске
Фото: Татьяна Дроздова

Футболист сборной России сыграл во флэтбол, придуманный в Челябинске. Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев попробовал себя в новой игре во вторник, 27 декабря, во время визита на Южный Урал. Спортсмен посетил закрытие школьного чемпионата по флэтболу или комнатному футболу - игре, которая проводится на очень небольшом пространстве, имитирующем помещение размерами три на шесть метров.

 

 

   Фото: Татьяна Дроздова / Предоставлено пресс-службой управления молодежной политики Челябинской области

 

Противоборствующие команды состоят всего из двух человек, а забивать голы на чужую сторону поля можно даже через борт. Первые турниры по новой игре в Челябинске прошли летом. «Я играл первый раз, и мне он [флэтбол] очень понравился. Прекрасная игра. Играть могут все – это важно. Из особенностей: то, что здесь постоянно нужно думать и быстро принимать решения. Я думаю, у флэтбола хорошее будущее», – рассказал Оздоев после матча.

 

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