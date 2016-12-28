Фото с сайта Байанай.инфо

Известный уральский производитель сыров объявил о своей ликвидации. Торговый дом «Сыробогатов», зарегистрированный в Екатеринбурге, подал соответствующее заявление в налоговые органы. Как выяснило издание «Коммерсантъ», документ был принят 12 декабря. Причины сворачивания бизнеса не указываются. Ликвидатором организации назначена Ольга Клюкина, которая работала директором одного из дочерних предприятий компании. Не исключено, что «Сыробогатов» таким способом может решать свои финансовые проблемы, и инициировать управляемое банкротство, приводит издание позицию экспертов.

Согласно картотеке арбитражного суда региона, к торговому дому имеются иски на 300 тыс. рублей, именно такая сумма является лимитом для запуска процедуры. Организация обслуживает более 1,5 тыс. торговых точек в Екатеринбурге и области. В 2015 году выручка составила более 5,2 млрд рублей. Филиалы ТД «Сыробогатов» находятся в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в Пермском крае.

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Все новости за 28.12.2016 г.»