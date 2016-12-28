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Переход на исчисление налога на недвижимость по кадастру серьезно пополнит резерв челябинского бюджета. Городские власти рассчитывают, что существенные суммы удастся собрать по новым домам. Как пояснила в интервью интернет-изданию Znak.com вице-мэр по экономике и финансам Елена Мурзина, на объекты недвижимости в многоквартирных зданиях, которые вводились последние четыре года, не устанавливали инвентаризационную стоимость. При этом налог по всей стране начислялся именно исходя из нее. Соответственно, поступлений в бюджет с недавно введенных квадратных метров не было.

С 2017 года Челябинская область перейдет на начисление налога сообразно с кадастровой стоимостью недвижимости. А она у таких объектов высокая, подчеркнула Мурзина. Она также отметила, что южноуральское подразделение налоговой службы приняло серьезные меры для того, чтобы обеспечить начисление и сбор платежей в срок. «Мы этой работе всячески помогали и довольны ее результатами: по состоянию на начало декабря, когда только закончился срок уплаты налогов, уже идет перевыполнение годового плана мобилизации платежей», - подытожила вице-мэр.

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