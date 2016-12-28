- -8 ... -10 C°
- -4 ... -6 C°
- 60.8587р. - 0.0497
- 63.573р. - 0.1555
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
Переход на исчисление налога на недвижимость по кадастру серьезно пополнит резерв челябинского бюджета
28.12.2016 г. 15:52
Переход на исчисление налога на недвижимость по кадастру серьезно пополнит резерв челябинского бюджета. Городские власти рассчитывают, что существенные суммы удастся собрать по новым домам. Как пояснила в интервью интернет-изданию Znak.com вице-мэр по экономике и финансам Елена Мурзина, на объекты недвижимости в многоквартирных зданиях, которые вводились последние четыре года, не устанавливали инвентаризационную стоимость. При этом налог по всей стране начислялся именно исходя из нее. Соответственно, поступлений в бюджет с недавно введенных квадратных метров не было.
С 2017 года Челябинская область перейдет на начисление налога сообразно с кадастровой стоимостью недвижимости. А она у таких объектов высокая, подчеркнула Мурзина. Она также отметила, что южноуральское подразделение налоговой службы приняло серьезные меры для того, чтобы обеспечить начисление и сбор платежей в срок. «Мы этой работе всячески помогали и довольны ее результатами: по состоянию на начало декабря, когда только закончился срок уплаты налогов, уже идет перевыполнение годового плана мобилизации платежей», - подытожила вице-мэр.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.12.2016 г. Челябинская область отказалась от введения моратория на кадастровую переоценку
- 05.12.2016 г. Вдвое больше жителей Челябинской области стали использовать интернет при открытии бизнеса
- 02.12.2016 г. К 2020 году в Челябинской области удвоят число инструментов поддержки бизнеса
- 28.11.2016 г. В Челябинской области снизят земельный налог для санаториев
- 28.11.2016 г. Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» подала в суд на челябинский аэропорт из-за НДС