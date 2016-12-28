Фото с сайта 74.мвд.рф

Сопредседатель челябинского отделения партии «Парнас» арестован за фотографии со свастикой. Во вторник, 27 декабря, Советский районный суд приговорил Андрея Линева к аресту на семь суток. Его обвиняют в том, что в июле 2010 года и в октябре 2014 он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с изображением нацистской символики и атрибутики. Закон, вводящий запрет на пропаганду или публичное демонстрирование символики организаций, сотрудничавших с фашистами либо отрицающих итоги Нюрнбергского трибунала, был принят в России в конце 2014 года. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с этого времени любая публичная демонстрация нацистской атрибутики считается административным правонарушением.

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