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Жители Каслей остались недовольны скульптурой Снегурочки в ледовом городке
28.12.2016 г. 15:14
Жители Каслей остались недовольны скульптурой Снегурочки в ледовом городке. Фотографию работы опубликовал во вторник, 27 декабря, участник группы «Подслушано в Каслях» в социальной сети «ВКонтакте». По мнению пользователей, такая внучка Деда Мороза не только не обрадует детей, но и способна их напугать. Сказочную героиню сравнили с Марфушечкой-душечкой из «Морозко», назвали ее «кошмаром» и «чудовищем».
Фото: Сергей Голышев / Группа ВКонтакте "Подслушано в Каслях"
При этом некрасивая фигура — не единственное, что возмутило горожан. Они также жалуются на покосившийся забор, сложенный из кривых ледяных кирпичей. Комментаторы недоумевают, на что пошли 300 тыс., которые администрация планировала потратить на создание крепости. «300 тыс. – не такие уж и огромные деньги. Но меня всегда интересовал вопрос – почему в аукционной документации не прописывают требования, что человек, участвующий в торгах, должен обладать хоть каким-то художественным образованием? А то ограждение изо льда кривое, елка – это отдельная тема, особенно ее украшение. Ну, и в довесок ко всему – устрашающего вида Дед Мороз со Снегуркой», – отмечает один из пользователей.
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