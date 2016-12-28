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Многофункциональные центры в Челябинске изменят режим работы в новогодние праздники
28.12.2016 г. 15:11
Фото с сайта cheladmin.ru
Многофункциональные центры в Челябинске изменят режим работы в новогодние праздники. 31 декабря МФЦ по всем адресам перейдут на сокращенный режим обслуживания посетителей. Офисы будут открыты в период с 9 до 13 часов. А с первого дня нового года многофункциональные центры уйдут на каникулы до 8 января. С понедельника, 9 января, МФЦ возобновят работу по привычному графику.
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