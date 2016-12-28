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Челябинская область отказалась от введения моратория на кадастровую переоценку. Такое решение принято, чтобы не допустить резкого скачка финансовой нагрузки на население после перехода на новый порядок налогообложения. В 2017 году южноуральцы впервые заплатят налог на недвижимость, исходя из ее кадастровой стоимости. Сейчас за основу берется инвентаризационная цена, далекая от рыночных реалий.

Мораторий на проведение переоценки был введен летом. Предполагалось, что до 2020 года при начислении налога в расчет будут брать наименьшую кадастровую стоимость. В трех регионах из 85 - Чеченской Республике, Липецкой и Магаданской областях - такой мораторий ввели. Остальные территории посчитали меру нецелесообразной.

"В настоящее время действующее законодательство содержит плавное, не более чем на 20 процентов в год, повышение налога на недвижимость. Для того чтобы в будущем не допустить резкого скачка нагрузки на население, правительством области принято решение отказаться от введения моратория на изменение кадастровой стоимости. В противном случае окончание переходного периода по Налоговому Кодексу в отношении объектов капитального строительства совпало бы с окончанием моратория, и фискальная нагрузка на граждан и организации увеличилась в разы моментально", - прокомментировали в правительстве Челябинской области.

Для сглаживания негативного эффекта от возрастания расходов в регионе будут применять налоговые ставки и расширят круг льготников.

"Правительство области рекомендовало органам местного самоуправления при установлении налоговых ставок и коэффициентов в целях оптимизации платежей за землю и недвижимость, недопущения резкого увеличения нагрузки на налогоплательщиков и арендаторов распределить их повышение равномерно в течение всего срока действия результатов оценки", - уточнили в региональном правительстве.

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