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Маршрутка сбила 10-летнего ребенка на «зебре» на улице Горького
28.12.2016 г. 13:34
Фото с сайта vk.com
Маршрутка сбила 10-летнего ребенка на «зебре» на улице Горького. Ребенок получил ушиб мягких тканей головы. Авария произошла во вторник, 27 декабря, в 17 часов 12 минут. Водитель Ford Transit наехал на мальчика 2006 года рождения, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с ушибами мягких тканей головы направили на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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