Фото с сайта centerekspert.com

Более 30 строек заморозили в Челябинске в 2016 году. По сравнению с декабрем минувшего года количество неготовых объектов значительно возросло - в конце 2015-го в областном центре было 12 проблемных зданий. На данный момент их уже 44. Речь идет, в частности, о многоэтажках комплекса «Академ Riverside», который застраивает «Гринфлайт», зданиях в ЖК «Яблоневый», «Доме на Дзержинского» (его возводит компания «Челябинск-Стройиндустрия»).

Новых объектов на первичном рынке также стало меньше, приводит «Коммерсантъ» данные риелторской компании «Служба недвижимости». Сейчас на рынке от застройщиков выставлены квартиры в 158 домах разной степени готовности. Год назад было доступно приобретение жилья более чем в 200 домах. Застройщикам приходится снижать цену за квадрат, сейчас стоимость находится на уровне 2012 года, отмечают эксперты.

Самые большие проблемы со спросом у крупных квартир из трех и более комнат. Если покупатель намерен расплатиться наличными, скидки от застройщиков доходят до 15%, добавляют в компании.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.12.2016 г.»