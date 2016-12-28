- -8 ... -10 C°
- -4 ... -6 C°
- 60.8587р. - 0.0497
- 63.573р. - 0.1555
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
Более 30 строек заморозили в Челябинске в 2016 году
28.12.2016 г. 13:22
Более 30 строек заморозили в Челябинске в 2016 году. По сравнению с декабрем минувшего года количество неготовых объектов значительно возросло - в конце 2015-го в областном центре было 12 проблемных зданий. На данный момент их уже 44. Речь идет, в частности, о многоэтажках комплекса «Академ Riverside», который застраивает «Гринфлайт», зданиях в ЖК «Яблоневый», «Доме на Дзержинского» (его возводит компания «Челябинск-Стройиндустрия»).
Новых объектов на первичном рынке также стало меньше, приводит «Коммерсантъ» данные риелторской компании «Служба недвижимости». Сейчас на рынке от застройщиков выставлены квартиры в 158 домах разной степени готовности. Год назад было доступно приобретение жилья более чем в 200 домах. Застройщикам приходится снижать цену за квадрат, сейчас стоимость находится на уровне 2012 года, отмечают эксперты.
Самые большие проблемы со спросом у крупных квартир из трех и более комнат. Если покупатель намерен расплатиться наличными, скидки от застройщиков доходят до 15%, добавляют в компании.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 12.12.2016 г. Первый в Челябинске 36-этажный дом возведут через шесть лет
- 30.11.2016 г. В Челябинске остановили уплотнительную застройку возле института культуры
- 23.11.2016 г. Объем ввода жилья в Челябинской области может сокращаться в ближайшие два года
- 21.11.2016 г. По поручению губернатора в Челябинской области будут следить за работой крупных застройщиков
- 17.11.2016 г. Застройщики Челябинска перешли на возведение жилья «за хлеб»