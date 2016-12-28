Фото с сайта Oren1.ru

В Челябинске осудили участников банды, нападавшей на круглосуточные магазины в медицинских масках. Серию преступлений налетчики совершили в период с октября по ноябрь 2014 года. В разбое участвовали шесть человек. Все они ранее отбывали наказание в Атлянской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Ночью грабители, закрыв лица медицинскими масками, врывались в магазин. Они угрожали продавцу пневматическим пистолетом и для устрашения стреляли в воздух. Преступники требовали отдать деньги из кассы и забирали ценные вещи. Самой крупной добычей стали 50 тыс. рублей, а однажды налетчики унесли только коробку с пирожками и пачку сигарет. Похищенное делили и тратили в ночь ограбления.

Потерпевшими по делу значились 20 человек. Суммарный ущерб составил 150 тыс. рублей. Подельникам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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