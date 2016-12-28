Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора Челябинской области

Челябинская область будет поставлять мальков форели в страны Таможенного союза. Региональный Россельхознадзор аттестовал компанию «Уральская форель» на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Образцы биоматериала проверили по 22 параметрам. Никаких нарушений не обнаружили. На экспорт в Армению, Казахстан, Киргизию и Белоруссию пойдут оплодотворенная икра, личинки и мальки.

Рыбоводное хозяйство расположено на Южноуральском водохранилище. Возле плотины часть водоема не замерзает, поэтому там круглый год разводят и выращивают рыб теплолюбивых пород: осетров, карпов, толстолобиков, белых амуров, буффало, веслоносов, канальных сомов, щук, судаков. Предприятие выращивает от 30 до 50 тонн живого товара ежегодно.

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