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Челябинская область будет поставлять мальков форели в страны Таможенного союза
28.12.2016 г. 13:19
Челябинская область будет поставлять мальков форели в страны Таможенного союза. Региональный Россельхознадзор аттестовал компанию «Уральская форель» на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Образцы биоматериала проверили по 22 параметрам. Никаких нарушений не обнаружили. На экспорт в Армению, Казахстан, Киргизию и Белоруссию пойдут оплодотворенная икра, личинки и мальки.
Рыбоводное хозяйство расположено на Южноуральском водохранилище. Возле плотины часть водоема не замерзает, поэтому там круглый год разводят и выращивают рыб теплолюбивых пород: осетров, карпов, толстолобиков, белых амуров, буффало, веслоносов, канальных сомов, щук, судаков. Предприятие выращивает от 30 до 50 тонн живого товара ежегодно.
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