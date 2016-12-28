Фото с сайта Piterburger.Ru

«Черные риелторы» отобрали жилье у 30 жителей Копейска. В преступную группу входили 12 агентов по продаже недвижимости и сотрудница Росреестра. Мошенники действовали в 2014-2015 годах. За это время им удалось завладеть 25 квартирами. При заключении сделок купли-продажи в кадастровой палате они обращались к одной из соучастниц. Женщина оформляла на риелторов поддельные документы. После этого они получали право собственности на чужое имущество.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, общий ущерб составил 46 млн рублей. Когда следователи начали проверку, обвиняемые добровольно вернули потерпевшим 23 млн рублей. Кроме того, на собственность участников банды наложен арест. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Копейский городской суд.

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Все новости за 28.12.2016 г.»