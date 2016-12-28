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Тела двоих убитых мужчин нашли в квартире на ЧТЗ. У погибших - множественные колото-резаные ранения. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, тела мужчин были обнаружены ночью 27 декабря в квартире одного из домов Тракторозаводского района. Установлено, что мужчины - местные жители.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следователи устанавливаются обстоятельства преступления. "У следствия имеются основания предполагать о причастности к совершению преступления конкретного лица. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в региональном следственном управлении.

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