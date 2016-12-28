  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -8 ... -10 C°
  • -4 ... -6 C°
  • 60.8587р. - 0.0497
  • 63.573р. - 0.1555
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Новая епархия появилась в Челябинской области

28.12.2016 г. 12:05

Новая епархия появилась в Челябинской области
Фото с сайта mitropolia74.ru

Новая епархия появилась в Челябинской области. Во вторник, 27 декабря, Священный Синод РПЦ принял предложение митрополита Никодима об образовании новой административной структуры. Златоустовскую епархию выделят из состава Челябинской, она будет функционировать в границах Златоуста, Трехгорного, Усть-Катава, а также Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского и Саткинского районов.

По решению Синода правящий архиерей новообразованной епархии будет иметь титул «Златоустовский и Саткинский». Епископомизбран игумен Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.12.2016 г.»

Новости на эту тему