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Новая епархия появилась в Челябинской области. Во вторник, 27 декабря, Священный Синод РПЦ принял предложение митрополита Никодима об образовании новой административной структуры. Златоустовскую епархию выделят из состава Челябинской, она будет функционировать в границах Златоуста, Трехгорного, Усть-Катава, а также Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского и Саткинского районов.

По решению Синода правящий архиерей новообразованной епархии будет иметь титул «Златоустовский и Саткинский». Епископомизбран игумен Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии.

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