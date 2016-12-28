Фото с сайта ГУП «Мосгортранс

Трамвай Деда Мороза курсирует по Челябинску. Слушатели «Челябинского эха» заметили на центральных улицах города вагон 22 маршрута, украшенный мерцающими гирляндами. В кабине на месте водителя удивленные горожане успели разглядеть Деда Мороза с длинной белой бородой и в красном кафтане.

Как рассказали корреспонденту радиостанции в МУП «ЧелябГЭТ», инициатива превратить обычный трамвай в новогодний пришла в голову вожатому и получила одобрение со стороны депо №2, к которому приписан вагон. Мужчина приобрел гирлянды с цветными лампочками и укрепил вокруг стекла кабины, а сам нарядился в костюм Деда Мороза и даже загримировал нос, чтобы тот получился красным. Поддержала коллегу и кондуктор - она вручает пассажирам билеты в образе Снегурочки.

Как отметили в МУП «ЧелябГЭТ», новогодний трамвай будет курсировать по городу еще некоторое время. Номер маршрута специально меняют каждый день, чтобы больше горожан увидели необычный вагон. Кстати, это не единственный сюрприз для пассажиров в канун праздников. Перед Новым годом на окна всех трамваев и троллейбусов Челябинска приклеили стикеры с еловыми ветвями и украшениями. «Когда в темное время суток салон подсвечивается изнутри, с улицы выглядит очень приятно», - прокомментировали на предприятии.

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