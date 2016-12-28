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31 житель Челябинской области заболел гриппом за неделю

28.12.2016 г. 10:06

31 житель Челябинской области заболел гриппом за неделю
Фото с сайта Алтапресс

31 житель Челябинской области заболел гриппом за неделю. Данные за период с 19 по 25 декабря озвучили в Роспотребнадзоре. Неделей ранее было зарегистрировано восемь случаев гриппа.

Диагноз «ОРВИ» поставили 36613 пациентам. Заболеваемость увеличилась на 19%. Эпидпорог превышен в 24 городах и районах, в том числе в Челябинске. В областном центре выявлено почти 18 тыс. случаев ОРВИ.

С 23 декабря в медицинских, социальных учреждениях и школах региона введены особые карантинные меры. Управление Роспотребнадзора по области напоминает, что вирус передается контактным и воздушно-капельным путем. Чтобы не заразить других, заболевший человек должен остаться дома и обратиться к врачу.

 

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