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Арест с 20 объектов «Гринфлайта» в Челябинске сняли по суду
28.12.2016 г. 09:27
Арест с 20 объектов «Гринфлайта» в Челябинске сняли по суду. Областная инстанция частично удовлетворила апелляционные жалобы адвокатов соучредителя застройщика и владелицы части его активов Маргариты Бутаковой.
Ранее суд Центрального района наложил арест на квартиры, нежилые помещения и землю, записанные на нее. Санкция коснулась полутора сотен объектов. Областной суд снял арест с 20 из них. Это активы, приобретенные Бутаковой до того, как она вошла в круг учредителей «Гринфлайта», сообщает Znak.com.
Напомним, в отношении застройщика расследуется дело о мошенничестве. Компанию подозревают в незаконном манипулировании средствами дольщиков, купивших квартиры в микрорайоне «Академ Riverside». На предприятии сейчас идет процедура наблюдения. Экс-гендиректору сергею Мануйлову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.
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