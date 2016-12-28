Фото с сайта Гринфлайт

Арест с 20 объектов «Гринфлайта» в Челябинске сняли по суду. Областная инстанция частично удовлетворила апелляционные жалобы адвокатов соучредителя застройщика и владелицы части его активов Маргариты Бутаковой.

Ранее суд Центрального района наложил арест на квартиры, нежилые помещения и землю, записанные на нее. Санкция коснулась полутора сотен объектов. Областной суд снял арест с 20 из них. Это активы, приобретенные Бутаковой до того, как она вошла в круг учредителей «Гринфлайта», сообщает Znak.com.

Напомним, в отношении застройщика расследуется дело о мошенничестве. Компанию подозревают в незаконном манипулировании средствами дольщиков, купивших квартиры в микрорайоне «Академ Riverside». На предприятии сейчас идет процедура наблюдения. Экс-гендиректору сергею Мануйлову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

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