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На строительство ледового городка на площади Революции ушло 2 тыс. кубов льда

28.12.2016 г. 09:15

На строительство ледового городка на площади Революции ушло 2 тыс. кубов льда
Фото с сайта cheladmin.ru

На строительство ледового городка на площади Революции ушло 2 тыс. кубов льда. Новогодний парк развлечений торжественно открылся в центре Челябинска во вторник, 27 декабря. В этом году в качестве тематики для оформления городка выбрали чемпионат России по фигурному катанию, который прошел в арене «Трактор» на минувшей неделе.

 

   Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

 

Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой главными героями стали пингвины-талисманы первенства Искорка и Аксель. А в центре аллеи ледяных скульптур установили огромные коньки.

 

 

   Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

 

Ограждение городка художники выполнили в виде стилизованного силуэта Уральских гор. Всего в городке 25 скульптур, горожан ждут также горки, карусели, ярмарка сладостей и сувениров.

 

 

   Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

 

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