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Полицейские в Челябинске изъяли почти 5 тыс. опасных пиротехнических изделий

28.12.2016 г. 08:51

Полицейские в Челябинске изъяли почти 5 тыс. опасных пиротехнических изделий
Фото с сайта 74.мвд.рф

Полицейские в Челябинске изъяли почти 5 тыс. опасных пиротехнических изделий. С середины декабря специалисты проверили 670 мест продажи фейерверков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Стражи порядка предупреждают южноуральцев, что покупать их следует только в специализированных магазинах, которые прошли лицензирование. Кроме того, на территории города запрещено применение пиротехники и дуговых прожекторов вне отведенных для этого мест и в ночное время, за исключением новогодней ночи. Не разрешается запускать салюты в помещениях и местах массового скопления людей. Гражданам грозит штраф до пяти тыс. рублей, а должностным лицам – до 25 тыс.

 

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