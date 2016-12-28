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В Челябинской области задержали банду коллекторов-вымогателей

28.12.2016 г. 08:44

В Челябинской области задержали банду коллекторов-вымогателей
Фото с сайта 07.мвд.рф

В Челябинской области задержали банду коллекторов-вымогателей. Ее участниками стали семь человек. Как сообщили в пресс-службе МВД России, преступники угрожали должникам, а также причиняли ущерб их имуществу. Задержанные - сотрудники микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов. В офисах и квартирах подозреваемых оперативники нашли пневматические и травматические пистолеты, а также наручники. Все это изъято, так же как компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации.

 

   Источник видео: МВД России

 

Обыски проходили в Челябинске, Златоусте, Миассе и поселке Увельский. Установлена причастность группировки к четырем эпизодам противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

 

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