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В Челябинске не успели залить каждый третий каток
27.12.2016 г. 14:48
В Челябинске не успели залить каждый третий каток. Работы должны были быть закончены до 24 декабря, но этого не случилось. Как выяснили в ходе проверки депутаты, во многих дворах вместо льда — в лучшем случае утоптанный снег. По словам председателя комитета по социальной политике гордумы Александра Галкина, это произошло по вине подрядчиков.
Компания «Паритет» выиграла тендер на заливку катков в пяти районах, но не рассчитала силы и не смогла выполнить обязательства. В связи с нарушением сроков администрация направила в адрес организации претензионные письма. Оплата будет произведена только после осуществления работ в полном объеме. Если до конца года этого не будет сделано, компания будет внесена в список недобросовестных партнеров и лишится права участвовать в тендерах на два года.
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