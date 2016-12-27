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Из смесителей в квартирах на ЧМЗ сегодня вечером пойдет ярко-зеленая вода
27.12.2016 г. 14:46
Из смесителей в квартирах на ЧМЗ сегодня вечером пойдет ярко-зеленая вода. Коммунальщики продолжают проверки сетей на наличие утечек теплоносителя.
Сегодня, 27 декабря, в северной части района специалисты городского предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» введут в трубы специальный краситель «Уранин А». Зеленая жидкость будет видна в затопленных грунтовыми и иными водами каналах и камерах, таким образом рабочие заметят места утечек. «Уранин-А» представляет собой натриевую соль флуоресцеина, хорошо растворимую в воде, и имеет ярко-зеленый цвет. Для человека, животных и окружающей среды он безопасен. За ванны и раковины тоже можно не бояться, поскольку краситель не оставляет следов.
Если из труб в квартире пойдет зеленая вода, нужно сообщить в диспетчерскую службу предприятия «ЧКТС» по телефону 723-01-87.
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