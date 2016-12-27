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12-летний мальчик едва не лишился рук и ног, замерзнув на трассе
27.12.2016 г. 14:43
Фото с сайта ruwest.ru
12-летний мальчик едва не лишился рук и ног, замерзнув на трассе. Это случилось 10 декабря под Миассом. Ребенку пришлось пешком идти домой вдоль дороги. Ни один из автомобилистов не остановился, чтобы его подвезти. Вечером стоял мороз минус 18 градусов. Школьник сильно замерз и получил обморожения рук, ног и лица. Он добрался до родителей поздно ночью. Взрослые сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медики опасались, что придется ампутировать конечности. Но сейчас кровообращение начало медленно восстанавливаться.
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