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Российские автомобилисты повторяют новогодний флешмоб челябинцев
27.12.2016 г. 14:31
Российские автомобилисты повторяют новогодний флешмоб челябинцев. В разных городах водители вдохновляются успехом южноуральцев, которые сложили на площадке перед ареной «Трактор» елку из 90 машин. В середине декабря фотографии светящейся фигуры стали набирать популярность в интернете.
Первыми представили свою версию жители Магнитогорска. Они соорудили из машин новогоднее дерево возле ледовой арены «Металлург», рядом изобразили герб города и надпись «ММК 2017».
В Севастополе елку собрали в троллейбусном депо.
Одним из самых впечатляющих оказался флешмоб кировцев. Для него потребовалось 75 авто. Композицию украсила «гирлянда» из 80 фонариков.
В Астрахани 52 сложили огромного снеговика с поднятыми вверх руками. По признанию автора, организаторы вдохновлялись примером Челябинска. В комментариях к фотоснимку пользователи предложили организовать массовый вызов и назвать его Christmas challenge.
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