Фото: Евгений Саморуков / vk.com/region174club

Российские автомобилисты повторяют новогодний флешмоб челябинцев. В разных городах водители вдохновляются успехом южноуральцев, которые сложили на площадке перед ареной «Трактор» елку из 90 машин. В середине декабря фотографии светящейся фигуры стали набирать популярность в интернете.

Первыми представили свою версию жители Магнитогорска. Они соорудили из машин новогоднее дерево возле ледовой арены «Металлург», рядом изобразили герб города и надпись «ММК 2017».

В Севастополе елку собрали в троллейбусном депо.

Фото: dfyj / pikabu.ru

Одним из самых впечатляющих оказался флешмоб кировцев. Для него потребовалось 75 авто. Композицию украсила «гирлянда» из 80 фонариков.

В Астрахани 52 сложили огромного снеговика с поднятыми вверх руками. По признанию автора, организаторы вдохновлялись примером Челябинска. В комментариях к фотоснимку пользователи предложили организовать массовый вызов и назвать его Christmas challenge.

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