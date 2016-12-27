Фото с сайта chelget.ru

Новую трамвайную ветку на ж/д вокзал построят в Челябинске. Пустить электротранспорт по улицам Курчатова и Овчинникова предложили разработчики схемы маршрутов Челябинска - «Институт генерального плана и транспорта». Как сообщил интернет-изданию Znak.com директор организации Александр Павлюченко, еще одна трамвайная ветка должна будет связать Челябинск и Копейск. Вагоны запустят по Копейскому шоссе. Эксперт также отметил, что рельсовый городской транспорт пользуется большой популярностью, исключение составляет только измененный несколько лет назад шестой маршрут, который пустили по большому крюку. «Пять из 14-ти трамвайных маршрутов убыточные, но в целом система дает плюс», - прокомментировал свежий проект маршрутной схемы Павлюченко.

Все новости за 27.12.2016 г.»