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Только 1 из 20 троллейбусных маршрутов в Челябинске рентабелен
27.12.2016 г. 14:16
Только 1 из 20 троллейбусных маршрутов в Челябинске рентабелен. Это №19, который проложен от поселка Первоозерный до парка имени Гагарина. На нем соблюдается приемлемый для пассажиров интервал движения и машины курсируют по расписанию, сообщил в интервью Znak.com директор «Челябинского института генерального плана и транспорта» Александр Павлюченко. Проблема в том, что людям приходится долго стоять на остановке из-за слишком больших интервалов между рейсами. «Возьмем маршрут №1 «Вокзал – ПКиО». В пиковое время ходит раз в 15 минут. Кто его будет ждать?» - приводит издание слова эксперта.
Глава компании, разработавшей новую схему движения в Челябинске, считает, что троллейбусы могут перевозить в три раза больше пассажиров. Но только при уменьшении интервала движения. Сейчас он составляет 15 минут, а максимум должен быть в пределах восьми. Похожая ситуация и с автобусами. Из 33 маршрутов, рентабельны всего девять. Решить проблему предложили, используя машины меньшей вместимости.
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