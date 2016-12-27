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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на Свердловском проспекте и Блюхера. Их организацию предусматривает проект обновленной схемы маршрутов, созданный «Челябинским институтом генерального плана и транспорта». Как сообщил в интервью Znak.com гендиректор Александр Павлюченко, построить выделенные пути для электротранспорта повсеместно не получится технически, поскольку на проезжей части много парковок, поворотов и ответвлений.

«Пока мы предложили «выделенки» в двух местах: на Свердловском проспекте (от улицы Калинина до Островского) и участок на улице Блюхера от областной больницы до кольца», - добавил Павлюченко.

Он отметил, что новую маршрутную схему можно назвать «эволюционной», так как радикальных изменений она не претерпела. Несмотря на то, что во всех миллионниках практикуется система пересадок, челябинские пассажиры не любят менять виды транспорта в течение длинной поездки. Поэтому создать комплекс пересадочных узлов, как в Екатеринбурге, в Челябинске пока не удастся, заявил эксперт.

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Все новости за 27.12.2016 г.»