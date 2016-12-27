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Зарплату в 300 тыс. рублей в Челябинске предлагают менеджеру по продажам электроприборов. Место в производственной компании возглавило топ-5 самых привлекательных вакансий южноуральской столицы в 2016 году. Список составил сайт по поиску работы Зарплата.ру. Чтобы побороться за жалование в 300 тыс. рублей, соискатели должны иметь опыт успешных продаж технической группы b2b не менее одного года.

На втором месте вакансия технического директора в крупной компании по разработке игр для социальных сетей и мобильных платформ. За зарплату до 200 тыс. работодатель требовал от кандидата знать нескольких языков программирования, иметь навыки по обучению команды и обладать талантом управленца. Водителю с личной "Газелью" и санитарной книжкой обещали до 160 тыс. рублей за развоз хлеба, тортов, пирожных и кваса. Столько же мог получать каждый месяц начальник цеха на производстве прицепов и полуприцепов. Замыкает топ-5 вакансия «Преподаватель английского языка в Китае». Ему предлагали до 125 тыс. рублей плюс оплату жилья и питания.

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