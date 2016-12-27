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12-летний мальчик в Челябинске пострадал в двойном ДТП
27.12.2016 г. 13:24
12-летний мальчик в Челябинске пострадал в двойном ДТП. Авария произошла днем в понедельник, 26 декабря, на проспекте Комарова в районе дома №40. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу. Как рассказал 66-летний водитель Renault, он не заметил школьника из-за слепящего солнца. Ударом мальчика отбросило на капот двигавшегося попутно автомобиля Nissan.
Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и множественными ушибами доставили в больницу. Как сообщили в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, по факту двойного ДТП проводится административное расследование, сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Видео: Андрей Юрин / youtube.com
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