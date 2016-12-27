Фото с сайта Пенза-пресс

12-летний мальчик в Златоусте ударил отца ножом из-за нежелания посещать музыкальную школу. Следственный комитет начал по данному факту проверку. Все случилось вечером 22 декабря. В больницу Златоуста поступил местный житель с ножевым ранением в области живота. По предварительным данным, до этого у мужчины произошел конфликт с сыном. Мальчик заявил, что не хочет ходить в музыкальную школу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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Все новости за 27.12.2016 г.»