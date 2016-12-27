Фото с сайта svrpk.ru

Проезд в электричках в Челябинской области подорожает в 2017 году. О предстоящих изменениях стоимости билетов сообщает региональное министерство тарифного регулирования и энергетики. Новые цены ж/д перевозок были установлены в начале декабря «Свердловской пригородной компанией» и «Башкортостанской пригородной пассажирской компанией», которые обслуживают южноуральские направления. При учете изменений стоимости одного пассажирокилометра рост установленных на 2017 год тарифов в среднем по году не превысит 4%.

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Все новости за 27.12.2016 г.»