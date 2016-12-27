Фото: Ольга Шурупова / vk.com

Поваров детского сада уволили за суп с червями. Прокуратура Челябинской области наказала виновных в шокирующем инциденте, который произошел в начале ноября в дошкольном учреждении №370. На обед детям подали еду с насекомыми. Информацию и фото в социальной сети тогда разместила мама одного из воспитанников. Проведенное родителями расследование показало, что это был не единичный случай. Выяснилось, что при приготовлении пищи на кухне использовали крупу, зараженную личинками пищевой моли.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, после проверки надзорное ведомство оштрафовало детский сад на 30 тыс. Медсестра и директор из собственного кармана заплатили по 3 тыс. рублей. За нарушение санитарных норм выговор вынесли еще двум работникам учреждения. Непосредственные виновники случившегося - повар и шеф-повар — уволены.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.12.2016 г.»