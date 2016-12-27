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Маршрутки с улицы Горького уберут на Артиллерийскую и Героев Танкограда
27.12.2016 г. 13:16
Маршрутки с улицы Горького уберут на Артиллерийскую и Героев Танкограда. Такое предложение выдвинул «Челябинский институт генерального плана и транспорта», который занимался переработкой маршрутной сети южноуральской столицы по контракту, заключенному с мэрией. В новой схеме было решено усилить роль трамвая. Путь для него, в частности, планируют освободить на улице Горького - за счет переноса линий движения маршрутных такси на Артиллерийскую и Героев Танкограда.
Кроме того, авторы проекта предусмотрели строительство новой трамвайной ветки в сторону железнодорожного вокзала по улицам Курчатова и Овчинникова. «Рассчитываем, что этот вид транспорта увеличит пассажиропоток в два раза. В минус сейчас работает только маршрут №6 (он делает большой крюк, и поэтому не интересен пассажирам)», - заявил Znak.com руководитель «Челябинского института генерального плана и транспорта» Александр Павлюченко.
По его словам, «шестерку» нужно вернуть на исторический маршрут, но для этого необходима реорганизация движения на перекрестке улиц Труда и Кирова.
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