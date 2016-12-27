Фото с сайта Первый тульский

Строительное предприятие в Челябинске вернуло работникам долг по зарплате в 10,5 млн рублей. ЗАО «Монтажное управление № 3» рассчиталось более чем с тремя сотнями сотрудников по требованию прокуратуры Калининского района. Выплату денег на предприятии откладывали с октября 2016 года.

Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительно произвести расчет. После этого задолженность по зарплате погасили в полном объеме. Люди также получили проценты за задержку, предусмотренные трудовым законодательством, сообщается на сайте прокуратуры.

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Все новости за 27.12.2016 г.»