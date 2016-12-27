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На ЧТЗ изъяли около тысячи флаконов спиртосодержащих лосьонов

27.12.2016 г. 13:10

На ЧТЗ изъяли около тысячи флаконов спиртосодержащих лосьонов
Фото: УМВД по городу Челябинску

На ЧТЗ изъяли около тысячи флаконов спиртосодержащих лосьонов. Две точки продажи подозрительной продукции полицейские накрыли 23 декабря на улице Котина. 374 бутылки с потенциально опасной жидкостью в ходе рейда нашли в одном из павильонов. Женщина предлагала покупателям приобрести «Спирт этиловый 95%». Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, неподалеку продажа велась прямо с машины. В автомобиле было найдено 560 емкостей с этиловым спиртом и 50 - с косметическим лосьоном.

В связи с запретом Роспотребнадзора все непищевые жидкости со спиртом сняты с продажи. Исключение составили только парфюмерия и стеклоомывающие средства. Вся остальная продукция, которая содержит свыше 25% этилового спирта, в течение месяца будет считаться нелегальной по всей стране. Связано это с трагедией, которая произошла в Иркутске, где от употребления лосьона «Боярышник» скончались 77 человек.

 

   Фото: УМВД по городу Челябинску

 

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