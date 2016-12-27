Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -12 ... -14 C°
- 60.9084р. + 0.0556
- 63.7285р. + 0.1860
Разбор полетов
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
В Озерске спасатели вызволили застрявшего в батарее 5-летнего ребенка
27.12.2016 г. 13:05
Фото с сайта ubirai.ru
В Озерске спасатели вызволили застрявшего в батарее 5-летнего ребенка. Вызов на пульт диспетчера поступил в субботу, 24 декабря. Девочка просунула руку между секциями чугунного радиатора, а вытащить ее не смогла, конечность крепко застряла. В квартире с ребенком находился отец. Он понял, что самостоятельно вызволить дочь не сможет, и позвонил спасателям. Через 20 минут девочка оказалась на свободе. Ожогов на коже не было, поэтому медиков вызывать не стали. Ломать батарею спасателям не пришлось, вытащить застрявшую руку они смогли без помощи специнструментов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 15.12.2016 г. В Озерске годовалый ребенок оказался заблокирован в автомобиле на заправке
- 13.12.2016 г. Пожарные в Кусинском районе спасли мужчину от падения с 50-метрового обрыва
- 12.12.2016 г. Годовалая девочка в Магнитогорске застряла головой в горшке
- 28.11.2016 г. Житель Челябинской области сломал ногу на горе Карандаш
- 23.11.2016 г. Спасатели лопатами откапывали застрявшую в лесу «Ниву» с рыбаками