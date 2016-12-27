Фото с сайта ubirai.ru

В Озерске спасатели вызволили застрявшего в батарее 5-летнего ребенка. Вызов на пульт диспетчера поступил в субботу, 24 декабря. Девочка просунула руку между секциями чугунного радиатора, а вытащить ее не смогла, конечность крепко застряла. В квартире с ребенком находился отец. Он понял, что самостоятельно вызволить дочь не сможет, и позвонил спасателям. Через 20 минут девочка оказалась на свободе. Ожогов на коже не было, поэтому медиков вызывать не стали. Ломать батарею спасателям не пришлось, вытащить застрявшую руку они смогли без помощи специнструментов.

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Все новости за 27.12.2016 г.»