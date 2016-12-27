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Южноуральские чиновники установят круглосуточное дежурство в новогодние праздники
27.12.2016 г. 12:57
Южноуральские чиновники установят круглосуточное дежурство в новогодние праздники. Служащие администраций и министерств, обеспечивающих жизнедеятельность области, во время каникул будут находиться на рабочих местах. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. По его словам, у жителей должна быть возможность дозвониться до нужного ведомства и решить любую задачу.
«Кроме того, по прогнозам, ожидаются снегопады. К этому необходимо подготовиться главам муниципальных образований и министерству дорожного хозяйства. Уборка от снега должна проводиться своевременно», – отметил глава региона.
Как рассказал вице-губернатор Сергей Шаль, уже назначены ответственные и дежурные на каждый день. Кроме того, на этой неделе МЧС и полиция проведут профилактические мероприятия в школах — детям расскажут об обращении с пиротехникой, а взрослым еще раз напомнят о новых правилах перевозки несовершеннолетних.
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