Фото с сайта gubernator74.ru

Южноуральские чиновники установят круглосуточное дежурство в новогодние праздники. Служащие администраций и министерств, обеспечивающих жизнедеятельность области, во время каникул будут находиться на рабочих местах. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. По его словам, у жителей должна быть возможность дозвониться до нужного ведомства и решить любую задачу.

«Кроме того, по прогнозам, ожидаются снегопады. К этому необходимо подготовиться главам муниципальных образований и министерству дорожного хозяйства. Уборка от снега должна проводиться своевременно», – отметил глава региона.

Как рассказал вице-губернатор Сергей Шаль, уже назначены ответственные и дежурные на каждый день. Кроме того, на этой неделе МЧС и полиция проведут профилактические мероприятия в школах — детям расскажут об обращении с пиротехникой, а взрослым еще раз напомнят о новых правилах перевозки несовершеннолетних.

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Все новости за 27.12.2016 г.»