Скриншот с сайта youtube.com / Максим Шмыров

Задержан водитель, устроивший дрифт через двойную сплошную на улице Калинина. Сотрудники ГИБДД разыскали нарушителя по видео, которое разместил в интернете свидетель происшествия. Ролик тогда вызвал негодование у челябинцев. На записи видно, как белый BMW без переднего бампера и номеров выехал с сильным заносом на Калинина со стороны улицы Кирова. После чего водитель неоднократно совершил разворот, пересекая двойную сплошную. Несколько раз BMW чуть не вылетел за ограждение на тротуар.

По видео инспекторы установили госномер и личность водителя. Им оказался 21-летний парень. Он 125 раз попадал в поле зрения ГИБДД за различные нарушения. Ни один штраф им не был оплачен. Молодому человеку грозит несколько взысканий, в том числе за управление автомобилем без регистрационного знака, за отсутствие страховки и за «тонированные» передние стекла. За долги по прежним штрафам автомобилиста могут приговорить к пятнадцати суткам ареста или исправительным работам на 50 часов.

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