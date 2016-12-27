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«Уральская кузница» сократит к весне 70 человек
27.12.2016 г. 12:54
«Уральская кузница» сократит к весне 70 человек. Увольнения пройдут в Челябинске и Чебаркуле в феврале-марте 2017 года. Они затронут служащих, руководителей и 15 пенсионеров. Рабочие под оптимизацию не попадут.
Как сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения региона, в 2016 году предприятие перешло на неполный трудовой день в связи с сокращением объема заказов. В рамках специальной программы на поддержку сотрудников было направлено около 2 млн рублей, еще 3 млн выделил федеральный бюджет. На эти деньги 97 работников прошли переобучение. 323 сотрудника в этом году трудоустроили на временную работу.
Проблемы на «Уралкуз» начались около двух лет назад. В первом полугодии 2016 года предприятие сократило чистую прибыль на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 787,9 млн рублей.
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