Фото с сайта gubernator74.ru

«Уральская кузница» сократит к весне 70 человек. Увольнения пройдут в Челябинске и Чебаркуле в феврале-марте 2017 года. Они затронут служащих, руководителей и 15 пенсионеров. Рабочие под оптимизацию не попадут.

Как сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения региона, в 2016 году предприятие перешло на неполный трудовой день в связи с сокращением объема заказов. В рамках специальной программы на поддержку сотрудников было направлено около 2 млн рублей, еще 3 млн выделил федеральный бюджет. На эти деньги 97 работников прошли переобучение. 323 сотрудника в этом году трудоустроили на временную работу.

Проблемы на «Уралкуз» начались около двух лет назад. В первом полугодии 2016 года предприятие сократило чистую прибыль на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 787,9 млн рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.12.2016 г.»