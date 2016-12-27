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Разбор полетов
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27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
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22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
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Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения
27.12.2016 г. 12:36
Фото с сайта www.marpravda.ru
Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Так решил Роспотребнадзор. В Иркутской области настой «Боярышник» унес жизни больше 70 человек.
Правда ли, что теперь нельзя купить аэрозоли или духи? Как проверяют качество алкоголя? Есть ли в челябинских магазинах опасное спиртное? Об этом говорим сегодня в программе "Разбор полетов" в 16:35.
Гость в студии: заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова.
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