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Разбор полетов
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Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения

27.12.2016 г. 12:36

Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения
Фото с сайта www.marpravda.ru

Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Так решил Роспотребнадзор. В Иркутской области настой «Боярышник» унес жизни больше 70 человек.

Правда ли, что теперь нельзя купить аэрозоли или духи? Как проверяют качество алкоголя? Есть ли в челябинских магазинах опасное спиртное? Об этом говорим сегодня в программе "Разбор полетов" в 16:35.

Гость в студии: заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова.

Звоните по телефону прямого эфира 269-97-78 и оставляйте вопросы на сайте echochel.ru.

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