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Отголоски трагедии. В России ввели запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Так решил Роспотребнадзор. В Иркутской области настой «Боярышник» унес жизни больше 70 человек.

Правда ли, что теперь нельзя купить аэрозоли или духи? Как проверяют качество алкоголя? Есть ли в челябинских магазинах опасное спиртное? Об этом говорим сегодня в программе "Разбор полетов" в 16:35.

Гость в студии: заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова.

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Все новости за 27.12.2016 г.»