Фото с сайта ural.transneft.ru

Угрожающий нефтепроводу оползень в Березняковском карьере продолжает опускаться. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложил его заместитель Олег Климов. Он представил информацию о работах, которые ведутся на карьере для предотвращения ЧП. Трещина прошла в непосредственной близости от трубопровода «Транснефть-Урал» в стенке карьера, принадлежащего группе компаний «Южуралзолото».

«Оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров, – уточнил Климов. – Но при этом специалистами компании «Транснефть» уже врезаны две аварийные задвижки в одну нитку магистрального нефтепровода. Эти меры позволят автоматически перекрыть подачу нефти, если оползневые процессы будут продолжаться».

До конца 2016 года такие же задвижки будут врезаны во вторую нитку нефтепровода для дополнительного снижения риска. Параллельно прокладывают новую трубу. Завершить работу планируют не позднее марта 2017 года.

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