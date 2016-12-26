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На Урале резко упал спрос на нянь и домработниц

26.12.2016 г. 16:04

На Урале резко упал спрос на нянь и домработниц
Фото с сайта xcook.info

На Урале резко упал спрос на нянь и домработниц. По данным службы интернет-рекрутинга HeadHunter, интерес к домашнему персоналу со стороны работодателей значительно уменьшился по всей стране - на 34%. При этом предложение, то есть количество актуальных резюме, увеличилось на 51%.

 

 

 

 

 

 

      Источник: HeadHunter

 

 

Лидируют в структуре спроса работодателей уже не первый год менеджеры по продажам. На втором месте по востребованности находятся профессионалы отрасли информационных технологий. На третьем - молодые специалисты различных сфер. Также широко востребованы банковские служащие и производственники. Ситуация на Урале подтверждает общероссийские тенденции, отмечают эксперты портала. Общая масса вакансий всех сфер за прошедший год уменьшилась на 1%.

 

 

    Источник: HeadHunter

 

В зону сокращения попали сферы, в которых взаимодействие с клиентами входит в непосредственный круг обязанностей. Это объясняется повышением требований работодателей. Также снизилось количество вакансий в отраслях, где происходит автоматизация производства. Это добыча сырья и строительство. Также пострадали сферы «Маркетинг, реклама, PR» и «Наука».

 

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