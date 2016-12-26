- -18 ... -20 C°
- -18 ... -20 C°
- 60.9084р. + 0.0556
- 63.7285р. + 0.1860
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
-
20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
Экс-главу Кунашакского района отпустили под домашний арест
26.12.2016 г. 15:35
Экс-главу Кунашакского района отпустили под домашний арест. Областной суд одобрил апелляцию Вадима Закирова против постановления райсуда о продлении срока. Бывший чиновник провел в СИЗО более полутора лет. Его обвиняют в получении взяток, превышении полномочий и мошенничестве.
По версии следствия, Закиров за пять лет своего руководства получил в качестве взяток 4,5 млн рублей и квартиру в Челябинске. Также его обвиняют в том, что он приобрел здание для детского сада по завышенной цене. При этом он вступил в сговор с собственником здания Александром Опперманом. По такой же схеме он купил за счет казны центр врачей общей практики в селе Большой Куяш и жилье для 24 детей-сирот.
Ущерб бюджету от его махинаций составил 18 млн рублей. Суд арестовал имущество Закирова на общую сумму более 11 млн. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Кунашакском районном суде. Срок домашнего ареста областной суд установил до 26 февраля 2017 года.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.11.2016 г. На предоставивших кунашакской сироте дом без дверей и канализации чиновников завели уголовное дело
- 10.11.2016 г. Власти Кунашакского района поселили сироту в дом со стенами из шпал
- 19.08.2016 г. Жители Челябинской области выйдут на пикет против самоуправства чиновников
- 01.06.2016 г. Дело о махинациях с детским садом и квартирами для сирот в Кунашаке передано в суд
- 21.03.2016 г. Деньги на восстановление кровли в школе Кунашака выделят из резервного фонда