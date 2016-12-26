Фото с сайта gubernator74.ru

Экс-главу Кунашакского района отпустили под домашний арест. Областной суд одобрил апелляцию Вадима Закирова против постановления райсуда о продлении срока. Бывший чиновник провел в СИЗО более полутора лет. Его обвиняют в получении взяток, превышении полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, Закиров за пять лет своего руководства получил в качестве взяток 4,5 млн рублей и квартиру в Челябинске. Также его обвиняют в том, что он приобрел здание для детского сада по завышенной цене. При этом он вступил в сговор с собственником здания Александром Опперманом. По такой же схеме он купил за счет казны центр врачей общей практики в селе Большой Куяш и жилье для 24 детей-сирот.

Ущерб бюджету от его махинаций составил 18 млн рублей. Суд арестовал имущество Закирова на общую сумму более 11 млн. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Кунашакском районном суде. Срок домашнего ареста областной суд установил до 26 февраля 2017 года.

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