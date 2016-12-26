Фото с сайта vk.com/chel4m3

На ЧМК вагоны с грузом сошли с рельсов, оказавшись друг на друге. Все случилось ночью в воскресенье, 25 декабря. На технологическом железнодорожном участке комбината несколько вагонов буквально залетели друг на друга. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе "Подслушано ЧМЗ" в социальной сети "ВКонтакте". В сообществе пишут, что машинист уснул, что и стало причиной ЧП.

В пресс-службе ЧМК информацию об инциденте подтвердили. "На одном из технологических путей комбината произошел сход вагонов с рельсов. Пострадавших нет, на текущий производственный процесс инцидент никак не повлиял. Причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.12.2016 г.»