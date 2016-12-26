Фото с сайта kremlin.ru

Новогоднюю речь Путина в Челябинске будут транслировать на уличном экране. Жители города, которые будут праздновать в ледовом городке на площади Революции, увидят традиционное обращение президента к россиянам перед боем кремлевских курантов. Сразу после 12-го удара часов начнется фейерверк. Власти Челябинска обещают пришедшим на площадь горожанам 1700 залпов. Длительность салюта составит около пяти минут. Праздничная развлекательная программа встречи 2017 года начнется в 23:00 31 декабря концертом и конкурсами и завершится в два часа ночи 1 января.

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Все новости за 26.12.2016 г.»