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Челябинская область вошла в топ-16 регионов с наибольшим числом вакансий
26.12.2016 г. 14:55
Челябинская область вошла в топ-16 регионов с наибольшим числом вакансий. Южный Урал оказался на 14-й позиции. Рейтинг составила служба интернет-рекрутинга HeadHunter. Свердловская область заняла 8-ю строчку. Пермский край замыкает топ-16.
Источник: HeadHunter
По данным компании, после кризиса 2014-2015 годов рынок труда в стране начал оживать. По сравнению с предыдущим годом, количество вакансий выросло на 20%. При подборе кандидатов работодатели в первую очередь обращают внимание на личные качества, стаж по специальности и зарплатные ожидания.
Источник: HeadHunter
Причем в среднем улучшилась ситуация в отношении трудоустройства давно работающих специалистов. Например, в Москве людей с опытом службы от трех до шести лет стали брать на новые места на 6% чаще. На Урале показатель в этой категории составил +4%. А самый сильный рост в округе заметен по устройству молодых соискателей. Работодатели стремятся набирать сотрудников без опыта, чтобы воспитывать «под себя» молодых специалистов, объясняют ситуацию эксперты.
Источник: HeadHunter
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