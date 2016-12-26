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Борис Дубровский поручил оказать помощь семье погибшего при крушении Ту-154 южноуральца. Такое распоряжение губернатор озвучил сегодня на аппаратном совещании. Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии над Черным морем. При крушении погиб артист ансамбля имени Александрова Владимир Поляков.

Уроженцу Магнитогорска было 32 года. Он окончил музыкальное училище и работал в родном городе в хоровой капелле имени Эйдинова. Продолжил учебу в Российской академии музыки имени Гнесиных. В хоре ансамбля песни и пляски Российской Армии выступал около пяти лет. Коллектив направлялся в Сирию, чтобы участвовать в новогоднем концерте. Также на борту Ту-154 находились журналисты нескольких телеканалов и общественный деятель, врач Елизавета Глинка. Всего в самолете было 92 человека. Утром 25 декабря борт потерпел крушение над Черным морем. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Понедельник, 26 декабря, в России объявлен Днем траура.

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