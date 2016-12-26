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Челябинску перечислят 400 млн рублей на благоустройство дворов и парков
26.12.2016 г. 14:27
Фото с сайта Новый Тамбов
Челябинску перечислят 400 млн рублей на благоустройство дворов и парков. Областной центр вошел в федеральную программу «Наш двор». Соответственно, в 2017 году город сможет претендовать на сумму до полумиллиарда рублей, заявил мэр Евгений Тефтелев. Он добавил, что ход кампании по благоустройству будет таким же, как у регионального проекта «Реальные дела» в 2016 году.
«Важно, что в этой программе отдельной строкой прописаны парки, скверы и места отдыха. Это для города очень важно!» — отметил Тефтелев. Проводить работы в 2017 году планируется по заявкам челябинцев. Собирать их будет специальная рабочая группа.
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