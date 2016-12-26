Фото с сайта Новый Тамбов

Челябинску перечислят 400 млн рублей на благоустройство дворов и парков. Областной центр вошел в федеральную программу «Наш двор». Соответственно, в 2017 году город сможет претендовать на сумму до полумиллиарда рублей, заявил мэр Евгений Тефтелев. Он добавил, что ход кампании по благоустройству будет таким же, как у регионального проекта «Реальные дела» в 2016 году.

«Важно, что в этой программе отдельной строкой прописаны парки, скверы и места отдыха. Это для города очень важно!» — отметил Тефтелев. Проводить работы в 2017 году планируется по заявкам челябинцев. Собирать их будет специальная рабочая группа.

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Все новости за 26.12.2016 г.»