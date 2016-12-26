Фото с сайта kazanfirst.ru

В 2017 году рост объемов сельхозпроизводства в Челябинской области составит 7-9%. Такими ожиданиями губернатор Борис Дубровский поделился на итоговой пресс-конференции. В 2016 году, по его словам, сфера была одной из самых успешных и дала прирост в 6%. В области было собрано 2 млн тонн зерна. Это было сделано благодаря поддержке бюджета и участию аграриев в федеральных программах. Также Южный Урал оказался на втором месте по производству мяса.

Дубровский отметил, что в региональном правительстве разрабатывают новые направления развития АПК. Среди таких приоритетных программ губернатор назвал генетические исследования и выращивание аквакультур. «Будем кормить южноуральцев рыбой, готовьте сковородки», - сказал Борис Дубровский.

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Все новости за 26.12.2016 г.»