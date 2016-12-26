Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске усилят меры безопасности в новогодние праздники. Патрулировать улицы города в каникулы будут 1 тыс. 300 полицейских, 320 представителей частных охранных предприятий, около 120 казаков и участников добровольных народных дружин. Как сообщили «URA.Ru» в мэрии, в постоянной готовности будут находиться 25 пожарных машин. В резерве - еще от 12 до 20 единиц техники. Число пожарных при необходимости может увеличиться до трехсот человек. На случай ЧП круглосуточно будут дежурить 11 спасателей на двух автомобилях.

Особенно пристально следить за ситуацией в городе силовики будут 31 декабря. Места массового скопления людей проверят на предмет террористической угрозы, для охраны выставят расчеты полицейских и ЧОПовцев.

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Все новости за 26.12.2016 г.»